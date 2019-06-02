بالوثيقة.. رئاسة جامعة بغداد توجه بإزالة التجاوزات خلال ٧ أيام

2019/06/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت رئاسة جامعة بغداد، بازالة كافة التجاوزات في تشكيلات الجامعة والخاصة بالسكن الجامعي والأراضي الجامعية والمتعهدين ورفعها خلال مدة ٧ أيام.

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