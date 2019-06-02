2019/06/02 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، إنشاء مصحّات لمعالجة مدمني المخدرات في محافظة البصرة وشمول المشروع بخطة الوزارة لسنة 2019.وذكرت الوزارة انه”تمَت المباشرة في تأهيل الردهة النفسيّة لمستشفى الفيحاء في دائرة صحة البصرة بواقع 35 سرير”، مشيرة الى “مفاتحة مكتب رئيس الوزراء لتخصيص مباني القصور الرئاسية في البصرة والمحافظات لفتح مراكز وطنيّة لمعالجة وتأهيل ضحايا الإدمان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنشاء مصحات لمعالجة مدمني المخدرات في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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