2019/06/02 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 2 يونيو 2019 | 01:56 مساءً | عدد القراءات : 12

بغداد/..



اعلن النائب احمد حاج رشيد عضو اللجنة المالية، ان دوائر الجوازات والجنسية والاقامة والاحوال المدنية سيستلمون العيدية المخصصة من بغداد بمناسبة عيد الفطر.

وقال النائب احمد حاجي رشيد، ان "العيدية تشمل المديريات التابعة للحكومة الاتحادية في اقليم كردستان ومنها الجوازات والاقامة والجنسية والاحوال المدنية".

وكانت الحكومة الاتحادية قد قررت قبل يومين منح العيدية لجميع الموظفين وبحسب صلاحيات الوزارات بمناسبة حلول عيد الفطر، لحاملي الشهادة الجامعية وما فوق وقيمتها 100 الف دينار وللموظفين الدائمين الادنى من الشهادة الجامعية 75 الف دينار وللموظفين بعقود واليوميين 50 الف دينار.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تمنح "عيدية" لموظفين في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تمنح "عيدية" لموظفين في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).