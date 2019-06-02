2019/06/02 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مديرية الدفاع المدني العامة ،اليوم الاحد، عن احتراق اكثر من 8 الاف دونم من الحنطة باقل من شهر واحد.وذكر بيان مقتضب للمديرية تلقته “يس عراق”، أنه “خلال ٢١ يوما فقط نشب ١٧٨ حريق بحقول الحنطة في اغلب المحافظات”.واضاف، أن “المساحة التي احترقت تقدر بحوالي ٨٧٦٧ دونما”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق اكثر من 8 الاف دونم من الحنطة باقل من شهر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق اكثر من 8 الاف دونم من الحنطة باقل من شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).