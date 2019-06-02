2019/06/02 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن القبض على احد عناصر داعش في كركوك.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على احد عناصر داعش في قرية عطشانة سفلى بمحافظة كركوك”.واضافت “من خلال التحقيق معه اعترف بانتمائه لعصابات القاعدة ومبايعته داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد عناصر داعش في كركوك وكالة خطوة برس.

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