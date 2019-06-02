أنواء كوردستان تعلن توقعاتها ليومين

2019/06/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن توقعاتها للاجواء في مناطق اقليم كوردستان.

وقالت دائرة الانواء الجوية الرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان لها ان الاجواء، اليوم الاحد، ستكون صافية مع وجود غيوم متقطعة في بعض مناطق اقليم كوردستان وغبار خفيف في محافظة السليمانية.

واضاف البيان ان الاجواء ليوم غد الاثنين، ستكون صافية في بعض المناطق وستتغير الى غائمة جزئياً في بعض المناطق الاخرى.

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