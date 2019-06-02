ماجدة التميمي : لايحق لاي مسؤول البقاء في البيوت الحكومية

2019/06/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي انه ” لايحق لاي مسؤول البقاء في البيوت الحكومية او المعنونة بانها تابعة لجهات حكومية “.وقالت التميمي في تصريح لها انه ” تم في اللجنة المالية الاتفاق على ايجارات عالية جدا للكتل والشخصيات التي تسكن في بيوت مختلفة مابين 5 ملايين و10 ملايين دينار ، وحسب […]

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