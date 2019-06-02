اغتيال محامي بارز في ذي قار بهجوم مسلح

2019/06/02 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق هاجم مسلحون مجهولون ،اليوم الاحد، محامياً بارزاً في محافظة ذي قار.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه محامي معروف في ذي قار، بعد ان تم خطفه”.واضاف، أنه “تم العثور على جثته مرمية في الماء المالح جنوب الناصرية”.

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