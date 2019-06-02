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اندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد

العراق

اندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد

الأحد 2 يونيو 2019 - 13:53

اندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد.

وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم ضمن سوق جميلة شرقي بغداد"، مشيرا الى، ان" الانفجار حدث بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز".



من جهته قال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان مقتضب، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" فرق الدفاع المدني تكافح الان حريقا نشب في منطقة جميلة التجارية شرقي العاصمة بغداد.



انتهى..م.ر

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