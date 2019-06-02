شرطة النجف تناقش خطة العيد

2019/06/02 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة النجف والمنشآت،اليوم الاحد، عن عقد اجتماع امني

حضره مدراء الأجهزة الأمنية والمديريات والاقسام، لمناقشة الخطة

الامنية لعيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للمديرية، ان "قائد شرطة النجف الاشرف العميد محسن

الجابري عقد اجتماعا امنيا لمناقشة الخطط الأمنية حضره المعاون

الأمني لمحافظ النجف"، مبيناً انه "تم خلال الاجتماع استعراض الخطة

الأمنية السابقة الخاصة بشهر رمضان المبارك وذكرى استشهاد الامام

علي عليه السلام".

وأضاف البيان ان "قائد الشرطة ناقش الخطة الامنية الجديدة الخاصة

بعيد الفطر المبارك لتأمين الحماية الازمة للأماكن العامة والمزارات

الشريفة والمراقد والاسواق والمراكز التجارية"، مؤكداً انه "تم

توزيع المهام على القواطع الأمنية من أجل حماية الزوار وابناء

المحافظة".ا

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