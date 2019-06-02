2019/06/02 | 14:14

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الدفاع المدني : فرق الأطفاء تتمكن من إخماد حريقي جميلة والشورجة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق نشب في سوقي جميلة والشورجة

ظهر اليوم .

بيان للمديرية أوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد حريقي جميلة

والشورجة اللذين إندلعا ظهر اليوم ، هذا وكان مصدر أمني قد أكد

إندلاع حريق في مخازن للأقمشة في سوق المرادية بالشورجة ومخازن

للمواد الغذائية في سوق جميلة ، وادت الحرائق إلى الحاق اضرار مادية

كبيرة دون وقوع أية خسائر بشرية.

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