التقاعد ترد على اللغط بشان رواتب المتقاعدين المدنيين وتوضح الية التوزيع

2019/06/02 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت هيئة التقاعد العامة، الاحد، على اللغط بشان توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين، فيما بينت ان الالية كانت تدفع كل شهرين مقدما.

وقال رئيس الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز ان "الهيئة تدفع رواتب المتقاعدين سواء كانت للمدنيين او العسكريين مقدما وليس كما هو الحال بالنسبة للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مع نهاية كل شهر"، مبينا ان "رواتب المتقاعدين المدنيين تدفع في الاشهر الزوجية في حين تدفع رواتب المتقاعديين العسكريين في الاشهر الفردية".

واوضح الساعدي ان "المتقاعدين المدنيين كانوا يستلمون راتبين في شهر شباط الذي يعود لشهر شباط واذار ومن ثم كانوا يستلمون في شهر نيسان الذي هو عبارة عن راتب شهر نيسان وايار، ومن ثم كان يستلمون في شهر حزيران الذي هو عبارة عن راتب شهر حزيران وتموز، ومن ثم كانوا يستلمون في شهر اب الذي هو عبارة عن شهر اب وايلول ومن ثم كانوا يستلمون في شهر تشرين الاول الذي هو عبارة عن شهر تشرين الاول وتشرين الثاني، ومن ثم كانوا يستلمون في شهر كانون الاول الذي هو عبارة عن راتب شهر كانون الاول والثاني".

وتابع ان "المتقاعدين العسكريين كانوا يستلمون راتبين في شهر كانون الثاني الذي هو عبارة عن شهر كانون الثاني وشباط، ومن ثم كانوا يستلمون في شهر اذار الذي هو عبارة عن شهر اذار ونيسان، ومن ثم يستلمون في شهر ايار الذي هو عبارة عن شهر ايار وحزيران، ومن ثم يستلمون في شهر تموز الذي هو عبارة عن شهر تموز واب ومن ثم يستلمون في شهر ايلول الذي هو عبارة عن شهر ايلول وتشرين الاول ومن ثم يستلمون في شهر تشرين الثاني الذي هو عبارة عن راتب شهر تشرين الثاني وكانون الاول".واضاف الساعدي ان "الهيئة باشرت بتوزيع راتب واحد للمتقاعدين المدنيين في شهر حزيران، بعد ان استلموا رواتب شهري نيسان وايار في شهر نيسان"، مبينا ان "المتقاعدين العسكريين استلموا رواتبهم التقاعدية لشهرين في شهر ايار لشهري ايار وحزيران وبالتالي فانهم سيستلمون راتب واحد في شهر تموز اسوة بالمتقاعدين المدنيين".واشار الساعدي الى ان بعض الصحافة الصفراء والناس المغرضين تحدثوا عن قيام الدولة بسرقة راتب شهر واحد من المتقاعدين وبالتالي فان هذه الاشاعات المغرضة قد اذت الناس"، داعيا "المتقاعدين الذين لم يستلموا بطاقات الدفع الإلكتروني إلى توطين رواتبهم التقاعدية والحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني من المصارف المخولة بذلك لسهولة استلامهم رواتبهم التقاعدية".واعلنت هيئة التقاعد العامة، في 19 ايار 2019 عن موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.

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