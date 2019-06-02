بسبب التزوير والإصابة.. خمسة غيابات تضرب صفوف اسود الرافدين

2019/06/02 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تأكد غياب خمسة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام تونس.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ/ المعلومة/، إن “خمسة لاعبين سيغيبون عن صفوف المنتخب الوطني في المباراة الودية امام تونس في السابع من شهر حزيران الجاري”.وأوضح أن “الحارس محمد حميد سيغيب بسبب الاصابة ولذات السبب سيغيب اللاعب احمد ياسين، […]

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