2019/06/02 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق الصفافير التراثي في شارع الرشيد وسط بغداد يحترق الآن

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