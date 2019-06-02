مائدة إفطار تجمع بين المسلمين والمسيحيين في سنغافورة

2019/06/02 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع عدد من المسيحيين والمسلمين علي مائدة واحدة بتناول وجبة الإفطار في سنغافورة.حيث اجتمع اتباع الديانة المسيحية من الكنيسة وأعضاء فريق الجمعية الإسلامية في السنغافورة اجتمعوا، في إطار السعي الي تعزيز العلاقات بين أتباع الديانات في البلاد.وقال رئيس الجمعية الإسلامية محمد حسبي، ان هذه المبادرة جاءت للتأکيد علي مبدأ التعددية وإن الجميع مهما …

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