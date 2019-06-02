2019/06/02 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..هددت طهران، الأحد، بأن السفن الأميركية في الخليج في مرمى صواريخها، محذرة عبر أحد مسؤوليها العسكريين الكبار من أن أي صدام بين الطرفين سيرفع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار.وقال المستشار العسكري لمرشد النظام الإيراني، رحيم صفوي، إن “أول رصاصة ستطلق في الخليج العربي ستؤدي حتما إلى رفع أسعار النفط إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديد إيراني جديد.. السفن الأميركية بالخليج في مرمى صواريخنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديد إيراني جديد.. السفن الأميركية بالخليج في مرمى صواريخنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).