الإتحاد الوطني يؤكد ضرورة حل المشاكل في الإقليم بحزمة واحدة مع الحزب الديمقراطي

2019/06/02 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الوطني ضرورة حل المشاكل في الاقليم بحزمة واحدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني .وعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني اليوم الاحد إجتماعا في السليمانية، باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني، فيما شارك برهم احمد صالح النائب الثاني للامين العام للاتحاد الوطني بالفيديو .وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع خصص لمناقشة اخر […]

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