الشاهد رئيسا لحزب “تحيا تونس” ولن يستقيل من منصبه

2019/06/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حزب “تحيا تونس” الذي تأسس هذا العام اليوم الأحد إنه انتخب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له، مؤكدا توقعات بتزعمه للحزب

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