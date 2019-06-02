رغم القصف.. آلاف اللاجئين السوريين يعودون خلال العيد

2019/06/02 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجّل الحاج نايف من حافلة المسافرين فور وصوله كراج معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا حاملا حقيبة ممتلئة بالألعاب والهدايا لأحفاده، فقد

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