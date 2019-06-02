أمانة مسجد الكوفة تستقبل الراغبين بأداء شعيرة الاعتكاف في العشرة الأخيرة من شهر رمضان العظيم

2019/06/02 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي المؤمنون الأعمال والشعائر والفرائض الواجبة والمستحبة في شهر رمضان العظيم، حيث وفد على مسجد الكوفة المعظم المئات لأداء شعيرة الاعتكاف، وهي من العبادات العظيمة التي يستحب للمسلم العمل بها وله شروطه وأحكامه.وقال مسؤول لجنة الاعتكاف عبد الحسين الكوفي، تم استقبال أكثر من ثلاثمائة من المؤمنين الراغبين بأداء الشعيرة في العشرة الأخيرة من شهر …

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