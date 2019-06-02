اخراج فتاة ايزيدية من مخيم الهول في سوريا

2019/06/02 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال قال الناشط الأيزيدي “داود سالم” ل”ايزيدي 24″ ان” البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا أخرج فتاة ايزيدية من مخيم الهول الذي تسكنه عوائل الدواعش” “سالم” او صح، انه اليوم الأحد 02.06.2019 تم إخراج فتاة ايزيدية من مخيم الهول و تم احتطافه عند تنظيم داعش الإرهابي أثناء هجومهم على […]

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