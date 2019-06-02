2019/06/02 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد البصري….منذ معرفتي بحزب الدعوة و الدكتور حيدر العبادي في الخارج بحكم كنت واحدا من مناصري الحزب والعاملين في الخارج ضمن صفوفه , و لقربي من كواليس الحزب وقيادته والاليات المتبعة في هيكليته الداخلية والعلاقات والمواقف التي تتخذها قياداتها على مختلف المستويات الكبيرة والمتوسطة بل وحتى الهيئة العامة , كنت اعلم علم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كواليس استقالة العبادي من الدعوة..!!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كواليس استقالة العبادي من الدعوة..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).