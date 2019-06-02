إصابة شخصين بمشاجرة بالأسلحة البيضاء شرقي بغداد

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بإصابة شخصين بجروح بليغة جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص في حي الكوفة خلف مدينة الصدر شرقي بغداد، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت أحد المتشاجرين".





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