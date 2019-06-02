مقتل ضابط بالجيش واصابة ثلاثة اخرين باشتباك مع 'داعش' شمال شرق الرطبة

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاحد، بأن ضابطا بالجيش قتل واصيب ثلاثة اخرين باشتباك مع تنظيم "داعش" شمال شرق الرطبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر في تنظيم داعش بمنطقة الحسينيات شمال شرق الرطبة، ما ادى الى مقتل ضابط برتبة مقدم واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة".واضاف المصدر ان "هناك قتلى وجرحى بين صفوف تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب والجثة الى الطب العدلي".

يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات ارهابية ضد المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق الامنة التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم.

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