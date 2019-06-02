التربية تصدر تعليمات تقضي بحرمان الطالب من الامتحانات حال الاعتداء على الملاكات التربوية

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية اليوم الاحد، تعليماتها لإدارة ومراقبي المراكز الامتحانية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا أقليم كردستان،

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