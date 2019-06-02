رئيس الجمهورية لمسؤول اميركي: الموقف العراقي تجاه ازمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الاحد، القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود.

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