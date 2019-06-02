شرطة بابل تعلن خطة عيد الفطر

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، الاحد، وضع خطة أمنية شاملة إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك، فيما أكدت ان الخطة تتضمن منع الألعاب النارية.

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