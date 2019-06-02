إعتقال خمسة أشخاص متهمين بتهريب وترويج المخدرات في البصرة

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة ، الاحد، القبض على خمسة أشخاص متهمين بتهريب وترويج المخدرات بعد عملية امنية استخبارية محكمة.

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