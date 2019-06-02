عمليات ديالى تنفي نزوح أهالي قرية أبو خنازير وتعلن إعتقال هؤلاء

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات ديالى ،الاحد، نزوح أهالي قرية أبو خنازير في ناحية أبي صيدا ، فيما أكد اعتقال عناصر سيطرات كانوا على مقربة من الحادثة.

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