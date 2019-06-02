بمزاد الاحد.. تراجع مبيعات المركزي العراقي بقيمة 27.91 مليون دولار

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 124.54 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي، والبالغة 152.45 مليون دولار، بتراجع قيمته 27.91 مليون دولار.

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