الرافدين يطلق قرض 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق

2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى (50 ) مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.

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