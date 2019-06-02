2019/06/02 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة طيران الإمارات عن خطتها لإطلاق أقصر رحلة في العالم على متن أكبر طائرة تجارية في العالم، من نوع "إيرباص A380".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الإمارات.. أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الإمارات.. أكبر طائرة بالعالم بأقصر رحلة ممكنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).