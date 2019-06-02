صالح: الموقف العراقي تجاه ازمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية

2019/06/02 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد،اليوم الاحد القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة.

وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان اللقاء "تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث اكد سيادته حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، مشيراً الى ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعياً الى ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار".وشدد الرئيس صالح على "ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة".وأكد الجانبان على "عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين".انتهى

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