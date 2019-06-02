الوطني الكردستاني يؤكد حل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد بحزمة واحدة

2019/06/02 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {السليمانية: الفرات نيوز} أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، ان حل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد سيكون بحزمة واحدة.

وذكر بيان للاتحاد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المكتب االسياسي للاتحاد عقد اجتماعا باشراف كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني، لمناقشة اخر التطورات والاحداث الداخلية وفي المنطقة، خاصة مسالة تشكيل الحكومة الجديدة وموقف الاتحاد الوطني حول حل مسالة كركوك".وأضاف البيان ان "الاتحاد الوطني وخلال الاجتماع أكد موقفه حول وحدة القرار على مسالة تشكيل الحكومة ومشاركة الاتحاد الوطني وفق الاتفاق وحل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد بحزمة واحدة، فضلا عن ان مسالة اخرى في الاجتماع كانت خاصة بالمسائل الداخلية للحزب والعمل التنظيمي".انتهى

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