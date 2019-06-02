شرطة ديالى تدلي باول تصريح عن اوضاع قرية

2019/06/02 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (2 حزيران 2019)، عدم تسجيل اي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا وذلك على خلفية معلومات اشارت الى حدوث عمليات تهجير على خلفية مقتل 3 اشخاص بنيران مجهولين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى لم تسجل اي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) والوضع الان هادئ ومستقر".

واضاف العطية، ان "قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، قد أرسل فريق مختص للتحقيق في ملابسات جريمة قتل 3 من ابناء القرية يوم أمس للوقوف على اخر المستجدات والاسراع باعتقال الجناة"، مؤكداً ان "الجريمة كانت متزامنة مع جرائم اخرى في قرية المحولة المجاورة لها والتي ادت الى سقوط ضحايا بينهم منتسب امني قبل يومين".

واشار الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى الى ان "الشرطة تعتبر الدم العراقي مقدس وتتعامل بمهنية عالية مع اي تهديد يمس اي منطقة"، لافتاً الى أن "هناك خيوط مهمة حول الجرائم الاخيرة في المحولة وابو خنازير سيتم كشفها قريبا امام الراي العام".

ودعا العطية، "الساسة والنواب الى عدم الادلاء بتصريحات تحمل معلومات مغلوطة وغير دقيقة لأنها ستؤثر على المشهد الامني بشكل سلبي وتعطي رسائل سلبية للراي العام"، موضحاً أن "ليس كل ما ينشر في صفحات الفيس بوك يؤخذ على محمل الجد مجددا".

وكانت النائب عن كتلة المحور الوطني، ناهدة الدايني، قد أكدت الاحد (2 حزيران 2019)، أن جريمة القتل التي ارتكبت في قرية "ابو خنازير" بمحافظة ديالى دفعت الاهالي لنزوح جماعي بدأت ملامحه واضحة، فيما أشارت الى أن سوء الأوضاع الأمنية بالمحافظة سيدفع كتلتها للانسحاب من تحالف البناء.

وقالت الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جريمة قتل 3 مدنيين في وضح النهار يوم أمس في قرية ابو خنازير قرب ناحية ابي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة) على مقربة من السيطرات الأمنية، ستدفع لنزوح جماعي في القرية وقرى اخرى في الوقف بدأت ملامحه واضحة في الساعات الماضية".

واضافت، إن "ديالى في خطر وحان الوقت لقرارات جريئة من قبل القائد العام للقوات المسلحة من ناحية تغيرات القيادات وتغير التشكيلات الماسكة للقواطع الساخنة بسبب تكرار الخروقات التي يدفع ثمنها الأبرياء"، مبينة أن "العودة للوراء مرفوضة".

وطالب تحالف "القوى العراقية"، الاحد (2 حزيران 2019)، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بوقف عمليات التهجير القسري في ناحية ابي صيدا، بديالى وذلك على خلفية حادثة قتل 3 مدنيين بنيران مجهولين.

وقال التحالف في بيان له، إنه يطالب "القائد العام للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف عمليات التهجير القسري التي بدأت يوم أمس في قرية أبو الخنازير التابعة لناحية أبي صيدا في محافظة ديالى وزادت وتيرتها صباح هذا اليوم".

وكشف التحالف في بيانه عن "فقدان المدنيين الآمنين في قرية أبو الخنازير ثقتهم بالقوات والأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم، بعد تقاعسها عن منع أو إلقاء القبض على الميليشيات المنفلتة المنفذة لمجزرة يوم أمس، وهو ما دفعهم إلى النزوح عكسيا من منطقتهم إلى مناطق أكثر أمنا، الأمر الذي يثير بوادر سلبية لعودة ظاهرة النزوح وينذر بعواقب وخيمة".

وأكد تحالف القوى العراقية أنه "في الوقت الذي نعول به على القيادات السياسية الحكيمة للتعامل بجدية وبحزم ضد كل من يحاول إفشال برامج الاستقرار وإعادة البناء وعودة النازحين نتابع وبقلق تطور عمليات النزوح المتكررة".

وحذر من "مخططات التغيير الديموغرافي التي تقف خلفها أجندات خارجية تسعى إلى زرع الفرقة بين مكونات المجتمع العراقي"، مطالباً "رئيس الحكومة بتقديم الجناة والمتسببين بهذه المجزرة والمتسترين عليها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكان 3 مدنيين، قد قتلوا ، الاحد 1 حزيران 2019، في هجوم شنه مجهولون قرب قرية ابو خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا الامر الذي دفع اهاليها بحسب نواب الى الخروج من القرية خشية حدوث عملية استهداف جديدة.

واشارت الى ان "وجود كتلة المحور الوطني في تحالف البناء كان مرهونا بتصحيح الاوضاع في ديالى وخاصة الامنية لكن مايحدث الان امر بالغ الخطورة، وهو ما قد يدفعنا الى اتخاذ قرار الانسحاب منه اذا لم يكن هنالك أي موقف ازاء احداث ابو خنازير الأخيرة".

وكان 3 مدنيين، قد قتلوا ، الاحد 1 حزيران 2019، في هجوم شنه مجهولون قرب قرية ابو خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا.

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