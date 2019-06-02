2019/06/02 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في صلاح الدين، اليوم الاحد، عن العثور على 75 قالب تي ان تي تستخدم بتفجير الاحزمة الناسفة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إنه “تم العثور على 75 قالب تي ان تي، على شكل اصابع تستخدم في تفجير الاحزمة الناسفة”.واضافت “الاصابع عثر عليها في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور 75 قالب TNT في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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