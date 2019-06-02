مصرف الرافدين يطلق قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق

2019/06/02 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)…اطلق مصرف الرافدين قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه ومن منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني تقرر منح قروض الى اصحاب الفنادق تصل الى 50 مليون دينار، مشيرا الى ان التسديد للأقساط يكون بشكل شهري وبعد انتهاء مدة الإمهال مباشرة.



(النهاية)

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