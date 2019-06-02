تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

2019/06/02 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)… اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلادهم والبالع عددهم 122 طفلا.

وقالت الدائرة، ان مراسيم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم (أمهاتهم) إثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم.

وأضافت الدائرة، إن حضور أمهاتهم لغرض التوديع ورعايةً للحالة الانسانية وتطبيقا لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن.



(النهاية)

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