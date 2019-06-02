2019/06/02 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشفى الرمادي خارج الخدمة والأهالي يستصرخون الضمائر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n1X51gI5SJA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشفى الرمادي خارج الخدمة والأهالي يستصرخون الضمائر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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