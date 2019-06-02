ترجيحات بوجود المجرم البغدادي في المناطق الغربية بالانبار

2019/06/02 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رجح مصدر استخباري في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الأحد، وجود زعيم تنظيم “ داعش” الاجرامي أبو بكر البغدادي في مناطق صحراء الانبار

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