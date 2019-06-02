العقابي يكشف عن وجود 4 وزراء مدانين في حكومة عبد المهدي

2019/06/02 | 15:29

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العهد نيوز – بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، عن وجود أربعة وزراء مدانين لابد من سحب الثقة عنهم، داعيا رئيس الوزراء الى، الإسراع

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