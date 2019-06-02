الأمين العام لمجلس الوزراء يرسل برقية تعزية إلى والدة الشهيد حيدر العلياوي

2019/06/02 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بعث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، برقية تعزية ومواساة، إلى والدة الشهيد أم حيدر العلياوي، التي استقبلت نعش ولدها بأداء التحية العسكرية.‎وأعرب الغزي، عن مواساته لعائلة وذوي الشهيد، لما قدمته من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، ضد عصابات داعش الإرهابية، وقوى الإرهاب والظلام.‎وأشاد بالروح العالية، والصبر الذي تحلّت به، ...

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