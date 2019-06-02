صالح: الموقف العراقي تجاه أزمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية

2019/06/02 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود، مؤكدا ان الموقف العراقي تجاه ازمات المنطقة نابع من الالتزام بسياساته الوطنية.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي”.

وأعرب صالح، عن “حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور”، مشيراً الى ان “موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا”.

ودعا الرئيس صالح، الى “ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار”.





وشدد على “ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مبيناً “أهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة”.





وأشار البيان، الى انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين”.

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