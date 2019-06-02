الموصل تمنع بيع وتداول الألعاب النارية والصجم

2019/06/02 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدة والبلاستيكية.





وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادآ إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ٣٩ و ٤١ من قانون المحافظات غير المنظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ولحلول عيد الفطر المبارك وحرصآ منا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال نتيجة لاستخدام الألعاب التي تشكل الخطورة “.

وأضاف، انه “تقرر منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدة(الصجم ) والكرات البلاستيكية التي تسبب الأذى للمواطنين ويتحمل الباعة وأصحاب المحلات المسؤولية القانونية في حالة مخالفة هذا الأمر ينفذ هذا الأمر اعتبارآ من ٢٠١٩/٥/٣٠ شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام”.





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