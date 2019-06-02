تخصيصات مالية طارئة بغرض صيانة جسور وطرق ذي قار

2019/06/02 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الطرق والجسور في ذي قار ” عن موافقة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة على زيادة تخصيصاتها الطارئة لغرض صيانة جسور وطرق المحافظة “.وقال مدير الطرق والجسور المهندس عادل عبد الامير للنعيم نيوز , ” إن الوزارة خصصت 500 مليون دينار بدل 100 مليون دينار كتخصيصات طوارئ لغرض الصيانة , مؤكداً التخصيصات ستسهم …

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