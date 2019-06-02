“بالفديو”.. حريق قرب معمل التمور في منطقة العطيفية في بغداد

2019/06/02 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اندلع حريق في مبنى قرب معمل التمور خلف جامع براثا في منطقة العطيفية في بغداد.

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