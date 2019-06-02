صالح يشدد على ضرورة تأسيس نظام إقليمي مبني على أحترام السيادة

2019/06/02 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد،اليوم الأحد القائم باعمال السفارة الامريكية لدى العراق جوي هود.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان “اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث اكد سيادته حرص العراق على اتباع الحوار البناء في معالجة الازمات في المنطقة والابتعاد عن سياسات الحروب والمحاور، مشيراً الى ان موقف العراق تجاه ازمات المنطقة منطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، داعياً الى ضرورة تجنب العراق آثار الصراعات والازمات وفق مصالحه الوطنية في الاستقرار والازدهار”.وشدد الرئيس على ضرورة تأسيس نظام اقليمي مستقر مبني على منظومة الامن المشترك واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبيناً اهمية بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وضرورة تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

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