أطباء تحت التهديد في مستشفى الصويرة بمحافظة واسط – تقرير

2019/06/02 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت العشرات من الكوادر الصحية في مستشفى الصويرة بمحافظة واسط بوقفة احتجاجية للمطالبة بوضع حد للكومة العشائرية التي تتعرض لها الكوادر الطبية بسبب او من دونه، وتفعيل قانون حماية الاطباء والكوادر الصحية.

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