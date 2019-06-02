برهم صالح ينقل “رسالة سلام” إيرانية إلى ثلاث دول عربية

2019/06/02 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…. أفاد السفير العراقي لدى طهران، بأن الرئيس العراقي برهم صالح، نقل رسالة من إيران إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، بشأن مقترح التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية “إسنا”، عن السفير العراقي سعد عبد الوهاب جواد قنديل قوله إن “العراق رحب بالمقترح الذي أعلنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (معاهدة عدم الاعتداء)”.

وأوضح قنديل، أنه “بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران، وكل من السعودية والبحرين والإمارات فقد قرر المسؤولون العراقيون نقل هذا المقترح بالنيابة عن إيران”، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار بغداد وسيطا لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة.



(النهاية)

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