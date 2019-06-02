2019/06/02 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اشتباكات بين الحشد الشعبي وعناصر من داعش الارهابي بعد تعرض الاخير على نقطة للحشد الشعبي الواقع على الطريق الرابط بين مركز كركوك والحويجة ..وقامت القوات الأمنية في مدينة كركوك بمداهمة مسجد الإمام “الشافعي” بحي الحرية أثناء صلاة ليلة القدر في المسجد بإمامة القارئ “رعد الكردي” ، وقامت القوات الامنية بإيقاف الصلاة في المسجد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم لداعش الارهابي في كركوك والقوات الخاصة تقتحم مسجد الامام الشافعي بليلة القدر وكالة الاستقلال.

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